'Bolsonaro vai para o tudo ou nada neste 7 de setembro', diz Breno Altman

247 - O jornalista Breno Altman, editor do Opera Mundi, disse à TV 247 nesta segunda-feira (6) que o dia 8 de setembro não será o mesmo para Jair Bolsonaro, seja qual for o desempenho de sua base eleitoral nos atos golpistas marcados para 7 de setembro.

Para Altman, Bolsonaro parte para o "tudo ou nada" nesta terça-feira (7). "Os atos bolsonaristas estão concentrados em duas capitais, São Paulo e Brasília. A movimentação das forças de apoio ao Bolsonaro é bastante intensa. É muito difícil fazer uma previsão, mas podemos dizer que qualquer coisa abaixo de 50 mil pessoas em São Paulo e abaixo de 30 mil em Brasília seria um tremendo fracasso do Bolsonaro, porque ele faz um jogo de tudo ou nada. É uma demonstração de força que para ele é decisiva. O dia 8 de setembro não será igual para o Bolsonaro. Depende da sua capacidade de mobilização amanhã".

Já para os protestos de esquerda, disse o jornalista, a pressão não é tão grande. "A situação da oposição de esquerda é diferente. A oposição de esquerda não estará enfrentando uma batalha de vida ou morte amanhã. A oposição de esquerda vem de sucessivas mobilizações. É um processo de acumulação de forças em uma situação em que o Bolsonaro vai se desgastando".

Altman disse esperar protestos maiores dos bolsonaristas do que da esquerda em São Paulo em Brasília, mas lembrou que a oposição terá mais atos espalhados pelo país. "No conjunto da obra, em termos nacionais, devem ser forças que se equivalem, apesar do bolsonarismo estar travando uma batalha de vida ou morte e a oposição de esquerda estar em um calendário de acumulação de forças".

