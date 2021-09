Bolsonaro vai ao Twitter e estimula protestos antidemocráticos

Apoie o 247

247 -Jair Bolsonaro usou as redes sociais para conclamar seus seguidores, incluindo funcionários públicos federais, a participarem dos atos antidemocráticos e em defesa de seu governo marcados para esta terça-feira (7).

Na sequência de postagens no Twitter, Bolsonaro afirma que a “Independência está associada à Liberdade. Assim sendo, também no escopo dos incisos XV e XVI, do art. 5° da nossa CF, a população brasileira tem o direito, caso queira, de ir às ruas e participar dessa nossa data magna”.

Em seguida, ele chamou os funcionários públicos a participarem das manifestações que tem como um dos alvos preferenciais os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). “O mesmo se aplica a todos os integrantes do Poder Executivo Federal que não estejam de serviço. Que a liberdade individual seja a máxima nesse marcante evento de nossa soberania”, escreveu.

Nesta segunda-feira (6), ex-presidentes, ex-primeiros-ministros e parlamentares de 26 países devem divulgar uma carta afirmando que as manifestações convocadas pelo ex-capitão são “uma insurreição” que “colocará em risco a democracia no Brasil”.

Confira as postagens de Jair Bolsonaro sobre o assunto.

- Independência está associada à LIBERDADE. Assim sendo, também no escopo dos incisos XV e XVI, do art. 5° da nossa CF, a população brasileira tem o direito, caso queira, de ir às ruas e participar dessa nossa data magna EM PAZ E HARMONIA. September 6, 2021

- O mesmo se aplica a todos os integrantes do Poder Executivo Federal que não estejam de serviço. Que a liberdade individual seja a máxima nesse marcante evento de nossa soberania.



- Presidente Jair Bolsonaro. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 6, 2021

