Bonner viraliza após dar no JN o nome adequado aos ataques dos bolsonaristas terroristas

247 - Bonner voltou a criticar os que chamou de "bolsonaristas radicais" pela invasão à sede dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. No Jornal Nacional desta segunda (16), o jornalista afirmou que os verdadeiros patriotas não eram os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas os profissionais da Segurança Pública que arriscaram a própria integridade para defender as instituições democráticas. As informações são do portal Notícias da TV.

O principal telejornal da Globo prestou homenagem aos policiais que ficaram machucados no confronto com golpistas durante a invasão ao Congresso Nacional, ao STF (Supremo Tribunal Federal) e ao Palácio do Planalto.

A invasão aos prédios do Congresso Nacional, do STF (Supremo Tribunal Federal) e do Palácio do Planalto foram os destaques da escalada --resumo dos principais assuntos da edição. "A Democracia brasileira busca os responsáveis pelo terrorismo na Praça dos Três Poderes", iniciou o âncora.

"E quem estimulou vândalos a depredar o patrimônio público para gerar o caos", complementou Renata Vasconcellos. "Quem pagou o avião para levar milhares de golpistas até o coração da capital", acrescentou Bonner.

