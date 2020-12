Cade considera ilegal bônus pago pela Globo a agências de publicidade

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) rejeitou um recurso do Grupo Globo contra uma medida que suspendeu o pagamento de bônus, pela companhia, a agências de publicidade; a conduta é vista pelo conselho como anticompetitiva edit

247 - O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) rejeitou nesta segunda-feira (22) um recurso do Grupo Globo contra uma medida preventiva que suspendeu o pagamento de bônus a diversas agências de publicidade.

O pagamento pela emissora constitui conduta anticompetitiva, conforme a decisão do conselho. No entanto, ainda se apura quais foram os mecanismos contratuais específicos que poderiam prejudicar a concorrência.

Conforme reportado no Estadão, o relator do caso, conselheiro Mauricio Bandeira Maia, lembrou que o setor não é regulado, mas que deve contar com a autorregulação de seus membros.

“Há discriminações genéricas do setor sobre como atuar, mas não detalhamento. Se houver ilícito competitivo, poderá ser rebatido pelo Cade”, disse.

