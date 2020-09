Caio Coppola passa mais uma vergonha ao vivo: “a resposta é muito óbvia, muito ambígua” (VÍDEO)

247 - O bolsonarista e advogado conhecido como Caio Coppola passou mais uma vergonha ao vivo no canal CNN Brasil. Nesta segunda-feira (31), um telespectador questionou se a falta de experiência do novo coordenador do Programa Nacional de Imunização, o veterinário Lauricio Monteiro Cruz, poderia ser algo negativo no enfrentamento à pandemia.

Com seu habitual tom arrogante e defensor fervoroso do governo, Coppola tratou de desqualificar a pergunta, mas, mais uma vez, se enrolou na construção dos argumentos. “A resposta é muito óbvia, muito ambígua”.

Assista:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.