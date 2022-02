Canal de Bolsonaro foi o mais punido do YouTube em 2021 por fake news

Apoie o 247

Revista Fórum - O YouTube excluiu da plataforma, em 2021, 233 Fake News, em sua maioria sobre “tratamento precoce” e contra a vacinação. O canal do presidente Jair Bolsonaro (PL) foi o mais punido, com 34 gravações retiradas.

O levantamento das remoções foi feito pelo cientista de dados da empresa de análise Novelo, Guilherme Felitti, que vem mapeando as exclusões feitas em canais de extrema direita no país.

Entre os vários vídeos apagados do canal de Bolsonaro, está uma entrevista da médica Nise Yamaguchi à CNN Brasil. Postada por Bolsonaro em 13 abril do ano passado, o vídeo tem o título: e intitulada “Imunologista/oncologista Nise Yamaguchi e o uso da hidroxicloroquina no tratamento do Covid-19″. Na entrevista, a médica defende o uso do medicamento que não tem eficácia contra o coronavírus.

