Casal de 22 anos comanda o Sleeping Giants no Brasil

247 – A jornalista Mônica Bergamo conseguiu revelar a identidade dos responsáveis pelo perfil Sleeping Giants, que decidiram sair do anonimato. "O grupo foi fundado por apenas duas pessoas, um casal de 22 anos de Ponta Grossa, no interior do Paraná. Leonardo de Carvalho Leal e Mayara Stelle moram com os pais e são namorados desde os 15 anos", aponta ela, em sua reportagem . "Lendo sobre o assunto para o trabalho de conclusão de curso da faculdade, Leonardo e Mayara resolveram abrir o Sleeping Giants Brasil numa manhã de maio de 2020. Horas depois já tinham 20 mil seguidores e foram oficializados como representantes brasileiros dos Sleeping Giants pelo criador do perfil americano, Matt Rivitz".

O grupo conseguiu fazer com que grandes marcas deixassem de anunciar em sites de extrema-direita e de fake news, como muitos dos que são vinculados ao bolsonarismo no Brasil. Após a notícia, o youtuber Felipe Neto comentou:

A extrema direita plantou inúmeras teorias da conspiração sobre quem seria o Sleeping Giants.



Disseram q era eu, o Boulos, a ong do George Soros, conspirações milionárias.



Sim, TDS somos Sleeping Giants, mas vcs foram destroçados por um casal de 22 anoshttps://t.co/teLoMcY5ht December 13, 2020

O conhecimento liberta. Saiba mais