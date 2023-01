Celso Rocha de Barros: Jair Bolsonaro deve ser preso por mandar seus seguidores darem um golpe de estado

Apoie o 247

247 - "Neste domingo faz uma semana que Jair Bolsonaro mandou seus seguidores darem um golpe de estado enquanto ele tinha seu dia de princesa na Disney", escreve Celso Rocha de Barros em sua coluna na Folha de S.Paulo. E enfatiza: "Por esse crime, Jair Bolsonaro deve ser preso. Os políticos que convocaram ou apoiaram a tentativa de golpe devem ser cassados e presos. Os empresários que financiaram a tentativa de destruição da democracia devem ter seus bens confiscados, como confiscaríamos propriedades do Comando Vermelho ou do PCC. Os militares e policiais com envolvimento comprovado na tentativa de golpe devem ser exonerados e presos".

Celso Rocha de Barros lamenta que as Forças Armadas não tenham publicado mensagem denunciando a Intentona Bolsonarista. E questiona "o quanto o governo Lula terá força para combater o golpismo dentro das Forças Armadas".

