Cientista político diz que apoiador de Ciro Gomes oferecia R$ 300 por minuto de ataques a Lula

Revista Fórum - O blogueiro e cientista político Carlito Neto afirmou durante entrevista ao programa Fórum Onze e Meia, nesta sexta-feira (15), que um “milionário” apoiador de Ciro Gomes (PDT) chegou a oferecer R$ 300 por minuto para que ele atacasse o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em seus canais.

Carlito deixou claro que não tem “como provar nenhuma ligação direta do doador com o Carlos Lupi, com o Ciro Gomes ou com o PDT”. De acordo com ele, até onde conseguiu perceber “ele seria um lobo solitário que agia por conta própria. Mas eu posso afirmar que ele é multimilionário. Só pra vocês terem uma ideia dos presentes que ele mandava – a gente não queria e ele mandava – a gente chegou a receber notebooks de R$ 15 mil, por exemplo. Recebemos telefones. Eu recebi um telefone aqui de R$ 5 mil, mesmo dizendo que não precisava – esse é um dos telefones que eu recebi (mostra o aparelho) ‘de presente’ desse apoiador”.

O blogueiro afirma que o tal “milionário, como qualquer seguidor que acredita no trabalho, mandava superchats, ficava membro do canal e seguia. Numa dessas vezes ele chegou a fazer uma doação elevada pra mim, se não me engano de R$ 3 mil, R$ 5 mil, e eu agradeci a ele na conversa privada”.

Leia a íntegra na Fórum.

