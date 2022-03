"Ciro hoje é um desastre ferroviário", diz Rodrigo Vianna

Apoie o 247

247 - O jornalista Rodrigo Vianna, âncora do Boa Noite 247, afirmou que o PDT precisa se afastar de seu pré-candidato a presidente, Ciro Gomes, se quiser sobreviver.

"O Ciro é um quadro bem preparado para o debate econômico, o Lula diz isso. Mas politicamente [ele] é um desastre ferroviário, absoluto. Ele se isolou, não sobra nada para ele agora a não ser fazer gracinha, meme. Ele compra uma briga com todas as novas lideranças da esquerda e centro-esquerda no Brasil. Então o caminho para ele é voltar para a arena de onde veio", disse.

"Se sobrou o PDT histórico, o caminho era fazer um divórcio do Ciro, já antes da eleição ou depois", declarou Vianna.

