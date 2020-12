CNN Brasil infiltra repórter em festa de Neymar, diz colunista

Segundo Leo Dias, Mariana Vasques conseguiu entrar na festa do jogador por ser amiga da modelo Talita Donegá, que tem amizade com Neymar edit

247 - A CNN Brasil infiltrou a repórter Mariana Vasques na festa de Réveillon de cinco dias que o atleta do PSG Neymar Jr. realiza em uma casa em Mangaratiba, Rio de Janeiro, de acordo com Leo Dias, do Metrópoles.

Mariana é editora da CNN Brasil desde janeiro de 2020 e trabalhou anteriormente na Record, por quatro anos. A jornalista apagou de seu perfil no Instagram a informação de que trabalha na emissora. Segundo o colunista, porém, o perfil da profissional no LinkedIn aponta o emprego na CNN.

Mariana teria conseguido acesso à festa do jogador por meio de sua amiga Talita Donegá, que também mantém amizade com Neymar.

