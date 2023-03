CNN fez inquisição contra mim para atacar o presidente Lula, diz Paulo Pimenta

Ministro da Secom rebateu as críticas da imprensa corporativa e disse que jamais tentou desqualificar a jornalista da CNN Brasil Raquel Landim edit

247 - O ministro-chefe da Secom relatou neste domingo (25) sua desagradável experiência ao ser entrevistado pela CNN Brasil. Ele contou durante uma live transmitida pelo Canal da Resistência que percebeu rapidamente o clima de "inquisição" promovido pelos "entrevistadores" Felipe Moura Brasil e Raquel Landim.

Na transmissão com o secretário nacional do consumidor, Wadih Damous, Pimenta disse ter ficado indignado com a postura dos jornalistas e que, por isso, perguntou a Landim se ela estava atuando como jornalista naquele momento.

Não foi no sentido de desqualificar a jornalista que Pimenta fez o questionamento, e sim de perguntar se realmente estava em uma entrevista, reforçou o ministro.

"Estava num local, que em tese, era um programa de entrevistas, mas que na realidade não era isso. Parecia mais uma tentativa de inquisição. Ao mesmo tempo que faziam perguntas, atacavam o presidente Lula, desqualificavam o presidente e as nossas respostas. Isso, evidentemente, causou indignação", disse o ministro.

