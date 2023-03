“Sergio Moro e Deltan Dallagnol devem estar roendo as unhas”, diz Wadih Damous, sobre depoimento de Tacla Duran

Secretário nacional do consumidor sugeriu comprar pipoca para a transmissão do depoimento, que, segundo ele, será ao vivo às 16h edit

247 - Aguardado há anos, o depoimento do advogado Rodrigo Tacla Duran à Justiça de Curitiba na segunda-feira (27) pode trazer novas revelações que complicarão a vida do ex-juiz suspeito Sergio Moro e seu comparsa, o ex-procurador Deltan Dallagnol. É o que pensa o secretário nacional do consumidor, Wadih Damous.

Falando em uma transmissão ao vivo no Canal da Resistência com o ministro-chefe da Secom, Paulo Pimenta, Wadih lembrou que Tacla Duran foi condenado em duas ações penais por Moro com base em provas que foram posteriormente anuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Moro e Dallagnol sempre se negaram a ouvir o advogado, mas o novo chefe da Lava Jato em Curitiba, Eduardo Appio, mudou o paradigma.

Wadih lembrou ainda que no ápice da operação de destruição nacional, Tacla Duran revelou que foi "achacado pela turma de Curitiba", através de um sócio de Rosângela Moro, esposa do ex-juiz suspeito. A ação teria partido do advogado Carlos Zucolotto, ligado a Moro. "Ele (Zucolotto) teria dito que por 5 milhões você (Tacla Duran) se safa", disse Wadih.

O secretário nacional do consumidor sugeriu aos ouvintes comprar pipoca para a transmissão do depoimento, que, segundo ele, será ao vivo às 16h.

"Sergio Moro e Dallagnol deve estar roendo as unhas com aquilo que Tacla Duran tem que revelar", finalizou Wadih.

