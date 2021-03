Colunista diz que Globo pode estar sendo vendida para donos da Friboi

Segundo o colunista Cláudio Magnavita, no Correio da Manhã, o grupo J&F, dono da empresa Friboi, estaria interessado em adquirir todo o conglomerado do grupo Rede Globo de comunicação. Na mesa, o valor é de R$ 25 bilhões edit

247 - O colunista Cláudio Magnavita, no Correio da Manhã, publicou neste sábado (13) que o grupo J&F, donos da empresa Friboi, estaria interessado em adquirir o conglomerado da Rede Globo. Na mesa, o valor em negociação é de R$ 25 bilhões. Segundo fontes do mercado financeiro de São Paulo, o Pactual, depois ter se debruçado sobre a venda da Editora Abril, a maior empresa de comunicação especializada em revistas, está, agora, através de André Esteves, coordenando o processo de diálogo entre as partes interessadas.

O jornalista explica que o negócio envolve todo o grupo, incluindo televisão, impressos e plataforma de streaming. Segundo as mesmas fontes do mercado financeiro, um dos entraves que pode atrasar o negócio é o desejo de preservar a soberania jornalística até o processo eleitoral de 2022.

O empresário mexicano Carlos Slim também se mantém interessado na compra da Globo. No governo de Michel Temer o assunto esteve bastante adiantado. Os entraves legais que não permitem a um estrangeiro ter o controle de rádio e televisões no Brasil não foram resolvidos.

Ainda, de acordo com a coluna, as concessões da Globo envolvem as emissoras geradoras do Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Recife, que só podem ser transferidas para brasileiros. Slim, que já possui a Embratel, Net e Claro celular no Brasil, pode se associar em alguns segmentos do negócio com a própria J&F. Já há estudos nesse sentido, especialmente na Globoplay.

