Colunista do UOL corrige Folha e destaca eficácia do PT no combate à desigualdade

247 - O colunista Chico Alves, do UOL, saiu em defesa da atuação dos governos petistas no combate à desigualdade social, o que foi ignorado pela Folha de S.Paulo ao divulgar uma pesquisa do Insper sobre o tema.

O estudo mostra que a disparidade na distribuição de recursos no país caiu de forma ininterrupta entre 2002 e 2015, voltando a aumentar em 2016 e 2017.

"Foi justamente no enfrentamento a essa questão fundamental que os governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff tiveram desempenho destacado", disse o colunista, em referência aos dados do Insper.

"Seja como for, a verdade é que Lula, que lidera as pesquisas de intenção de voto, terá à mão um excelente argumento para desmontar a tese de adversários que repetem que o PT quebrou o Brasil", prossegue.

O próprio UOL, neste domingo (24), omitiu qualquer menção ao PT ao divulgar dados sobre a melhora no índice de mortalidade infantil durante gestões passadas.

