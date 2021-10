Folha aborda a queda da desigualdade no país nas gestões petistas, mas “esquece” de citar Lula e Dilma

Apoie o 247

247 - Uma reportagem do jornal Folha de S.Paulo destacou um estudo que mostra a queda da desigualdade social nas gestões dos governos do PT. No entanto, em nenhum momento a reportagem revela que as políticas sociais foram aplicadas pelos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff.

“Feito por economistas do Insper, o trabalho inédito, ao qual a Folha teve acesso, mostra que a disparidade na distribuição de recursos no país caiu de forma ininterrupta entre 2002 e 2015, voltando a aumentar em 2016 e 2017, mas para um nível inferior ao da virada do milênio. Os resultados do novo trabalho indicam que todas as fatias da população adulta brasileira —dividida em cem partes iguais, os chamados centésimos da distribuição— situadas abaixo dos 29% mais ricos tiveram crescimento em suas rendas anuais acima da média nacional de 3%, no período analisado”, diz a reportagem, sem atribuir o mérito às gestões petistas.

A deputada federal Gleisi Hoffmann condenou a postura do jornal: “Desigualdade de renda no Brasil ainda é muito grande. Mas este estudo mostra que pode ser diminuída e revertida, com políticas públicas adequadas e presença forte do Estado. O que espanta é que em nenhum momento falam q neste período era Lula, o PT, que governavam o Brasil”.

Desigualdade de renda no BR ainda é muito grande. Mas este estudo mostra q pode ser diminuída e revertida, c/ políticas públicas adequadas e presença forte do Estado. O q espanta é q em nenhum momento falam q neste período era Lula, o PT, q governavam o BR https://t.co/It5tZIXEep — Gleisi Hoffmann (@gleisi) October 23, 2021

