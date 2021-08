Com Covid, Silvio Santos deixou hospital sem autorização médica

Metrópoles com 247 - Silvio Santos “fugiu” do hospital na madrugada de sábado (14). Fontes ligadas ao apresentador confirmaram ao Metrópoles que o dono do Baú estava bastante angustiado com a internação no Albert Einstein, em São Paulo, e, mesmo contra a indicação dos médicos, abandonou a instituição de saúde. Na sexta-feira, o SBT informou em nota oficial que o apresentador teria tido alta hospitalar. Ele foi para casa, onde está sendo assistido por um enfermeiro e tratando-se de infecção pela Covid-19.

Com sintomas gripais, como dor no corpo e prostração, Silvio Santos, 90 anos, foi ao hospital na quinta-feira. O apresentador retornou ao local no dia seguinte, quando foi confirmado o diagnóstico de Covid-19. Devido à idade do dono do SBT, a equipe médica optou por interná-lo.

Em dezembro de 2020, Silvio Santos comemorou seu aniversário de 90 anos isolado por conta da pandemia. A festa de um dos maiores nomes da televisão brasileira contou apenas com a presença de alguns familiares, que usaram pijamas estampados que são sua marca característica.

PUBLICIDADE

O apresentador voltou às gravações no estúdio do SBT em julho deste ano, após ter tomado as duas doses da vacina contra a Covid.

Inscreva-se no canal de cortes do 247 e assista:

PUBLICIDADE





PUBLICIDADE