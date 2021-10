Com crise cada vez pior, Globo abandona profissionalização e família Marinho reassume comando dos negócios

Após quatro anos, a Globo volta a ser presidida por membros da família Marinho em meio a fusões de empresas e demissões de milhares de profissionais. As novidades foram anunciadas em live para funcionários do grupo na manhã desta quinta edit

247 - Responsável pela maior transformação já enfrentada pela Globo, com fusões de empresas e demissões de milhares de profissionais, o executivo Jorge Nóbrega vai deixar a presidência do conselho de administração do Grupo Globo. Em 1º de fevereiro, ele será substituído por João Roberto Marinho na presidência do conselho e por Paulo Daudt Marinho na agora criada presidência da Globo. Com isso, após quatro anos, a Globo volta a ser presidida por membros da família Marinho. A reportagem é do portal Notícias da TV.

Na prática, quem comandará o dia a dia do maior conglomerado de comunicação da América Latina será Paulo Marinho, sobrinho de João Roberto e neto de Roberto Marinho (1904-2003), fundador da Globo.

João Roberto é o terceiro dos quatro filhos de Paulo Marinho. Ele sempre se dedicou aos veículos impressos do Globo. Paulo Marinho é um jovem executivo que fez carreira fulminante no grupo. Começou como diretor do canal infantil Gloob e, em 2020, se tornou um dos principais diretores da Globo, como diretor-geral dos Canais Globo.

As novidades foram anunciadas em live para funcionários do grupo na manhã desta quinta (14).

No primeiro semestre de 2021, a Globo cortou mais de R$ 280 milhões em salários. Mesmo assim, no entanto, o Grupo Globo chegou ao fim do último mês de junho acumulando um prejuízo de R$ 144 milhões. O número representa um crescimento de 122% no prejuízo registrado pela empresa no mesmo período do ano passado.

