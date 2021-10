Anúncio de live do presidente do Grupo Globo liga sinal vermelho na emissora

No primeiro semestre de 2021, a Globo cortou mais de R$ 280 milhões em salários. Mesmo assim, no entanto, o Grupo Globo chegou ao fim do último mês de junho acumulando um prejuízo de R$ 144 milhões edit

Por Léo Dias, no portal Metrópoles - O anúncio de uma live, em circuito interno, com o CEO do Grupo Globo, acendeu o sinal de alerta nos corredores da emissora. Assustados com as recentes demissões e cientes de que os planos da empresa incluem uma nova leva de cortes, esperada para o próximo mês de novembro, funcionários especulam sobre o teor do comunicado que deve ser feito pelo mais alto executivo do maior grupo de mídia do país.

As hipóteses incluem o anúncio de uma parceria com algum gigante do mercado internacional e até uma eventual saída de Jorge Nóbrega do principal posto na hierarquia global.

No primeiro semestre de 2021, a Globo cortou mais de R$ 280 milhões em salários. Mesmo assim, no entanto, o Grupo Globo chegou ao fim do último mês de junho acumulando um prejuízo de R$ 144 milhões. O número representa um crescimento de 122% no prejuízo registrado pela empresa no mesmo período do ano passado.

Jorge Nóbrega ocupa a presidência do Grupo Globo desde 2018.

