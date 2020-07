Corretora fará pesquisas semanais para medir humor do Congresso em relação ao governo Bolsonaro

247 - A corretora Necton Investimentos vai realizar, junto a 220 líderes e vice-líderes de bancadas no Congresso Nacional, pesquisas divulgadas semanalmente para medir o humor do Parlamento em relação ao Palácio do Planalto, à economia e a outros temas sensíveis aos rumos do país. A informação é da coluna de Mônica Bergamo no jornal Folha de S. Paulo.

Os resultados serão divulgados às segundas, durante uma live privada com os principais investidores da corretora, acrescenta a reportagem.

