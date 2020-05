Generais negociam cargos com o Centrão para evitar processo de impeachment de Bolsonaro

A ala militar do governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro está realizando intensas negociações de cargos com o Centrão, agrupamento político-partidário conhecido pelo chamado toma lá, dá cá e por práticas de corrupção edit

247 - Quase dois anos depois do ataque do general Augusto Heleno, hoje ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que na campanha eleitoral dizia ser o Centrão “a materialização da impunidade”, os generais do Palácio do Planalto estão envolvidos em negociações de cargos com o grupo.

No afã de evitar a abertura de um processo de impeachment de Bolsonaro, a ala militar deu as mãos ao Centrão. Ironicamente, a aliança dos generais com o Centrão está sendo chamada em Brasília de “Centrão Verde-Oliva”.

A negociação, com aval de Bolsonaro, tem sido capitaneada pelo ministro-chefe da Secretaria de Governo e general da ativa, Luiz Eduardo Ramos. O ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Netto, também general, eventualmente participa das conversas que ocorrem dentro do Palácio do Planalto, informa O Estado de S.Paulo.

O principal negociador do Centrão é o líder dos Progressistas na Câmara, o deputado Arthur Lira (AL), que informalmente passou a exercer a liderança do governo. O Centrão de Bolsonaro ainda tem Republicanos, PL, PSD, Solidariedade, PTB e parte do DEM.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.