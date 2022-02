Cristina Serra: o TSE "caiu numa arapuca criada por ele mesmo"

Apoie o 247

247 - Em sua coluna publicada no jornal Folha de S.Paulo, a jornalista Cristina Serra afirma que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) "caiu numa arapuca criada por ele mesmo". "Ter um militar abelhudando nosso processo de votação, a convite do próprio TSE, é uma anomalia inexplicável", destaca a jornalista, após lembrar que, "em virtude dos ataques de Bolsonaro, no ano passado, ao sistema eletrônico de votação, o presidente da corte, Luís Roberto Barroso, criou a Comissão de Transparência das Eleições e para ela convidou um representante dos militares".

"A comissão foi formalmente criada um dia depois do 7 de setembro golpista", continua. "O escolhido para representar os homens fardados e armados foi o general Héber Garcia Portella, do Comando de Defesa Cibernética do Exército, homem de confiança do ministro da Defesa, o golpista Braga Netto. Nos últimos meses, Portella tem se esmerado em bisbilhotar o sistema eletrônico, que Bolsonaro continua a atacar", complementa.

"Outra deformidade foi o convite ao ex-ministro da Defesa Fernando Azevedo e Silva para ocupar a direção geral do TSE. Às vésperas de assumir o posto, ele anunciou sua desistência, alimentando teorias conspiratórias, ainda que tenha alegado problemas de saúde".

