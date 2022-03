Curso gratuito de combate à desinformação começa nesta sexta (4) na TV 247

Apoie o 247

ICL

247 - A TV 247 transmite a partir desta sexta-feira (4) às 21 horas um curso gratuito e multidisciplinar de formação de agentes de combate à desinformação, com aulas teóricas e práticas. Trata-se de um projeto em parceria com a Rede Conecta, da Universidade Federal Fluminense (UFF), que reúne professores, pesquisadores e especialistas sobre o tema de universidades de todo o Brasil.

Na primeira etapa, o aluno terá acesso a 12 aulas semanais, toda sexta-feira, quando será transmitida a introdução à teoria da comunicação, à psicologia social e ao conhecimento sobre desinformação e seus efeitos políticos e sociais, comunicação 4.0 e a métodos de ação política nas redes para o combate à desinformação. Numa segunda etapa, o aluno estará apto a promover ações diretas, como agente, que possibilitem desconstruir e ressignificar a má informação em seus espaços de atuação virtual e físico/geográfico comunitário.

Nomes como Sergio Amadeu (UFABC), Lênio Streck (Unisinos), João Cezar de Castro Rocha (UERJ), Thaiane Moreira de Oliveira (UFF) e Afonso de Albuquerque lecionam um conjunto de três módulos que permitirão ao aluno estar apto a identificar problemas na informação, construir o argumento e fazer o contraponto de forma efetiva. Da TV 247, os jornalistas Joaquim de Carvalho e Mario Vitor Santos também fazem parte do corpo docente, discutindo o tema a partir do papel da imprensa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira abaixo a íntegra da programação da primeira etapa e tenha acesso à primeira aula do curso, já programada no canal da TV 247.

Serviço:

Custo: gratuito (mas recebe apoio para pagar pesquisadores voluntários; apoie aqui pelo Catarse ou Pix: apoi[email protected] )

Duração: 12 aulas semanais (primeiro módulo) + oficina

Formato: aulas gravadas de cerca de 45 minutos; ao final, live com professor

Data e exibição: início em 4 de março; toda sexta às 21h na TV 247

Quem pode participar: qualquer pessoa no primeiro módulo; no segundo, haverá grupos online para atuação coletiva no combate à desinformação nas redes sociais

Mais: Todas as aulas ficarão disponíveis no canal da TV 247 no Youtube, nas plataformas da Rede Conecta e nas redes do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos Institucionais - INCT/InEAC-UFF

Redes sociais da Rede Conecta: Twitter , Facebook , Instagram e site

Apoio: Por pix: [email protected] | e/ou Catarse: www.catarse.me/rede_conecta_apoio

Módulo 1: Definições conceituais e desafios contemporâneos no enfrentamento à desinformação no contexto de crise democrática

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aula 1 + debate: A desinformação relacionada à Ciência e os desafios para enfrentá-la

Com Thaiane Moreira De Oliveira - Comunicação UFF

Aula 2 + debate: A epistemologia como combate à desinformação?

Com Lênio Streck - Direito Unisinos

Aula 3 + debate: A disputa pela verdade em plena sociedade inquisitorial

Com Kant de Lima - Antropologia UFF

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Módulo 2: Ferramentas da linguagem e comportamento no contexto de desinformação

Aula 4 + debate: Análise crítica dos signos

Com Guilherme Nery - Comunicação UFF

Aula 5 + debate: O pensamento crítico, definido pela capacidade de questionar o sistema de crenças e o método científico

Com Wagner de Lara Machado - Psicologia PUC-RS

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aula 6 + debate

Com João Cezar de Castro Rocha - Literatura Comparada UERJ

Módulo 3: Ecossistema Midiático e Jornalístico na produção de sentidos no contexto de desinformação

Aula 7 + debate: Fake news, pluralismo e crise das democracias

Com Mario Vitor Santos - Jornalista do Brasil 247

Aula 8 + debate: A relação entre fact-checking e democracia nas disputas políticas pela informação

Com Afonso de Albuquerque - Comunicação UFF

Aula 9 + debate: A importância da investigação responsável nos processos de produção jornalística

Com Joaquim de Carvalho - Jornalista do Brasil 247

Módulo 4: Tecnologias da informação e comunicação no enfrentamento à desinformação

Aula 10 + debate: Os riscos que a opacidade algorítmica trazem para a democracia

Com Sergio Amadeu - Ciências Políticas - UFABC

Aula 11 + debate: Metodologias de pesquisa, regras para publicações e o impacto de revistas científicas

Com Marcelo Freitas Montenegro - Instituto Karolinska Suécia

Aula 12 + debate: Aspectos básicos de computação e o fenômeno de crença em notícias falsas

Com Aline Paes - Computação UFF

Organização e coordenação: Reynaldo Aragon Gonçalves, diretor-executivo da Rede Conecta