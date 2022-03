Danilo Gentili é condenado a pagar R$ 41,8 mil por insinuar que enfermeiras atuam como prostitutas

Apoie o 247

ICL

247 - A Justiça de São Paulo decidiu não aceitar o pedido de recurso de Danilo Gentili em processo. Com a decisão dos desembargadores César Peixoto, Edson Luiz de Queiroz e José Aparício Coelho Prado Neto, relator do caso, o Tribunal manteve a determinação de que o apresentador pague indenização de R$ 41,8 mil ao sindicato dos enfermeiros. Ainda cabe recurso nas instâncias do STJ (Superior Tribunal de Justiça) e do STF (Supremo Tribunal Federal), segundo a Folha de S. Paulo. A reportagem é do portal Notícias da TV.

A ação movida pelo sindicato desde 2020 foi instaurada depois que o comunicador publicou uma piada sexista nas redes sociais. "Vocês sabem se existe um asilo especializado onde as enfermeiras batem uma pros véios? Essa tem sido uma preocupação minha quando penso no futuro. Existe esse tipo de serviço?", escreveu Danilo no Twitter.

Na primeira condenação, publicada em abril de 2021, o juiz André Salvador Bezerra, da 42ª Vara Cível de São Paulo, observou que o apresentador "fez uso de sua condição de pessoa pública para ofender toda uma categoria profissional" e defendeu a ideia de "seculares formas de opressão contra as mulheres" em sua publicação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE