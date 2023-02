Denúncia: Governo Bolsonaro soube de fome e cortou comida de ianomâmis

Vêm a público ofícios do Ministério da Saúde revelando que o governo de Jair Bolsonaro cortou a alimentação doada a ianomâmis edit

247 - Ofícios da Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena), do Ministério da Saúde, revelam que o governo de Jair Bolsonaro cortou a alimentação doada a yanomamis, mesmo após alertado da grave situação e do pedido da manutenção de entrega de comida aos indígenas, informa o jornalista Carlos Madeiro no UOL.

"Os documentos foram enviados entre junho de 2021 e março de 2022 aos ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Cidadania. Dois deles foram obtidos pela coluna e comprovam que tramitaram ao menos três pedidos com sérios alertas do órgão sobre a situação nutricional dos yanomamis", escreve o jornalista.

"Relatam também os impactos de uma parada de distribuição de comida por meio do programa ADA (Ação de Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais Tradicionais)".

A reportagem apresenta a cronologia e o teor dos ofícios.

