Denúncias de neonazismo na internet aumentaram 60,7% em um ano, diz Safernet

Apoie o 247

ICL

247 - O número de denúncias anônimas de neonazismo aumentou 60,7% de 2020 para 2021, de acordo com dados da Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos da Safernet, organização sem fins lucrativos e que promove a defesa dos Direitos Humanos na Internet no Brasil. A entidade recebeu e processou 14.476 denúncias anônimas de neonazismo online em 2021. Foram 9.004 denúncias no ano anterior.

As mais de 14.400 denúncias representaram o maior número desde 2010, quando a plataforma registrou 22.443 denúncias de neonazismo.

Na comparação entre 2020 e o ano anterior (1071 denúncias) o crescimento foi de 740,7%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A central disse que foram 894 páginas diferentes que tiveram o conteúdo denunciado.

O levantamento mostrou que 318 links já foram retirados do ar por ordem de autoridades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE