Desesperado e sem patrocinadores, Sikêra Jr recorre à empresa falsa para anunciar no programa

Desesperado após perder 62 patrocinadores, o apresentador bolsonarista do Alerta nacional, da RedeTV! Sikêra Jr. criou uma empresa falsa, a Óticas Tambaqui, para, segundo ele, servir de “isca” a “um monte de lacradores” edit

Portal Fórum - O apresentador bolsonarista do Alerta nacional, da RedeTV! Sikêra Jr. criou uma empresa falsa, a Óticas Tambaqui, para, segundo ele, servir de “isca” a “um monte de lacradores”. Depois de mais de uma semana oferecedo promoções para os telespectadores com propagandas enganosas, ele decidiu assumir, nesta quinta-feira (22), que a loja nunca existiu.

“Vocês lembram da Óticas Tambaqui, que anuncia aqui. E ontem a gente até sorteou uma agenda. Deixa eu dizer uma coisa para vocês?”, iniciou o apresentador. “Essa Ótica não existe. Eu criei essa ótica. Isso se chama isca e um monte de lacrador foi pra lá, mandando [mensagem] no WhatsApp, dizendo que nunca mais botava o pé nessa ótica. Como, se não existe?”

Sikêra Jr. ainda xingou de “satânicos” e “malignos” as pessoas que aderiram à campanha de desmonetização de seu programa na TV e na web. Ele contou que criou o perfil da loja no Instagram durante uma madrugada e ainda usou seu espaço na TV para fazer ameaças.

PUBLICIDADE

Saiba mais

Sikêra Jr. utilizou suas redes sociais neste domingo (18) para deixar um recado misterioso. “Se eu chegar no ponto de me calar e ficar distante, meu limite foi atingido. Me aguardem”, escreveu.

Após campanha de desmonetização encabeçada pelo Sleeping Giants Brasil, Sikêra Jr. perdeu pelo menos 62 patrocinadores em função de falas homofóbicas em seu programa na televisão e no canal do YouTube.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra da matéria no portal Fórum

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.