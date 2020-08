Deu no New York Times: por que o clã Bolsonaro e Michelle receberam dinheiro de Queiroz?

Maior jornal do mundo dedicou reportagem de página inteira aos escândalos de corrupção do clã Bolsonaro, como o esquema da rachadinha, que desviava salários de servidores e tinha como tesoureiro Fabrício Queiroz edit

247 - O jornal New York Times dedica neste sábado reportagem de página inteira ao escândalo de corrupção da rachadinha, o esquema de desvio de parte dos salários de servidores públicos para pagamento das despesas pessoais do clã Bolsonaro. O jornal também pergunta por que os filhos de Bolsonaro e Michelle, a primeira-dama, receberam recursos do miliciano Fabrício Queiroz, tesoureiro do esquema.

“O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, estava visitando uma catedral na capital nos últimos dias quando um repórter fez uma pergunta: Presidente, por que sua esposa recebeu US$ 16.000 de um ex-assessor sob investigação de corrupção? A resposta foi agressiva, mesmo para um presidente conhecido por expressar sua raiva a jornalistas e críticos. ´O que eu gostaria de fazer´ , disse Bolsonaro ao repórter, ´é quebrar sua boca´”, aponta a reportagem de Ernesto Londoño, Manuela Andreoni e Letícia Casado.

“Em seus dois anos de mandato, quando Bolsonaro e seu círculo íntimo, incluindo seus filhos, foram envolvidos em um número crescente de investigações criminais e legislativas, ele atacou repórteres, investigadores e até mesmo membros de seu próprio gabinete que o fizeram. ousou ir contra ele”, escreveram ainda os jornalistas. “Os brasileiros estão fazendo uma pergunta que pode ameaçar o futuro político do presidente Jair Bolsonaro: por que sua esposa e filho receberam pagamentos de um homem sob investigação por corrupção?”

Confira, abaixo, tweet de Guga Chacra sobre a reportagem:

Investigação de corrupção da família Bolsonaro na capa do caderno de Internacional do New York Times deste sábado pic.twitter.com/osVKZmucBB — Guga Chacra 🇧🇷🇺🇸🇱🇧🇮🇹🇦🇷 (@gugachacra) August 29, 2020

