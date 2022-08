“Deus, Pátria, Família”: Bolsonaro termina debate com lema criado pelo fascismo

Lema da Ação Integralista Brasileira, movimento com inspiração no fascismo italiano, foi novamente usado pelo candidato à reeleição edit

247 - Jair Bolsonaro voltou a usar o slogan “Deus, Pátria, Família”, criado pelo fascismo, em suas considerações finais no primeiro debate entre presidenciáveis na noite deste domingo (28).

A expressão é utilizada pela Ação Integralista Brasileira (AIB), movimento com inspiração no fascismo italiano.

O fato foi lembrado pelo perfil dos Judeus pela Democracia nas redes sociais, entre outros internautas.

Os integralistas brasileiros usavam símbolos e rituais que os aproximavam dos similares europeus, como o uso do verde na indumentária, a letra grega sigma no logotipo do movimento e a saudação anauê.

Não é a primeira vez que Bolsonaro, ou pessoas de seu círculo de confiança, utilizam símbolos e expressões que os conectam com o integralismo, o fascismo ou o nazismo.

"Deus, Pátria, Família".



O candidato bolsonaro termina o debate com o lema criado pelo fascismo e usado pelo integralismo no Brasil.#DebateNaBand pic.twitter.com/Si6Dl22uWU — Judeus pela Democracia - Oficial (@jpdoficial1) August 29, 2022

