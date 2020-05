Dino: Bolsonaro é responsável pelas agressões a jornalistas

247 – "Estimular desrespeitos e não garantir segurança ao trabalho jornalístico diante de um palácio presidencial é uma forma de agredir a liberdade de imprensa. Bolsonaro é o único responsável por mais essa página vergonhosa", disse o governador do Maranhão, Flávio Dino, após a decisão anunciada por vários veículos de comunicação, como Folha, Globo, Correio Braziliense e Metrópoles, de não mais cobrir as agressões diárias de Jair Bolsonaro à imprensa. A esse respeito, leia artigo de Gustavo Conde :



O cerco vai se fechando ao governo mais catastrófico da história do país. Não há mais base social, não há mais disposição para apresentar projetos, não há mais a intimidação judicial de Moro para chantagear parlamentares, não há mais partido do governo, não há mais política de boa vizinhança com poderes, não há mais como disfarçar o fracasso do antipetismo edificado em um ex-capitão boçal, miliciano e, agora, miseravelmente decadente.

A mídia corporativa finalmente percebeu o timing e disparou sua habitual hipocrisia salvadora, a la Rochefoucault: irá fazer jornalismo a contragosto para impedir a destruição total do país (um país destruído não permite fraudes e manipulações).

O gesto sintomático da grande imprensa é retirar seus jornalistas da cobertura do Palácio da Alvorada, residência putrefata de um presidente carcomido pelo ódio, pelo medo e pelo desespero.

Apoiadores de Bolsonaro - os parcos e parvos imbecis suicidas - hostilizam jornalistas todo o santo dia. Para evitar uma tragédia, os veículos ordenaram um basta: não mais irão cobrir o chiqueirinho do Alvorada.

Por que demorou tanto?

Porque a mídia corporativa é teimosa. Eles acreditavam que Bolsonaro tomaria jeito. Frustrada em definitivo essa esperança, eles abrem a caixa de ferramentas logísticas e editoriais e partem para mais uma rodada de oportunismo sobre um presidente zumbi que irá cair em breve.

Alvíssaras.

Antes uma mídia hipócrita e oportunista que uma mídia genocida.

O peso simbólico do abandono na cobertura presidencial é gigantesco. Bolsonaro reclama da mídia tradicional todos os dias, mas precisa dela para manter sua legião minguada - sic - de ‘bostas’ de prontidão.

Na vertigem de um delay colossal dessa mídia acovardada que, de repente, resolveu flertar com a prática jornalística, resta uma pergunta: eles não irão fazer autocrítica?

Nós, do ‘jornalismo alternativo’ estamos avisando há tanto tempo da presepada que é cobrir a saída da besta do Alvorada e eles nem agradecem?

Fica uma cifra de solidariedade malandra aos nossos pares de cativeiro.

Mais um pouco, eles abraçam a tese do impeachment e do risco de mais um golpe - aliás, daqui a pouco, eles dirão que ‘foi golpe’ (aquele, de 2016).

Esse dia vai chegar e eu vou querer ver.

