Diogo Mainardi ataca jornalistas do Intercept: “bandidagem”

“Só agora a bandidagem descobriu que eu apoio a Lava Jato?”, escreveu no Twitter Diogo Mainardi, dono e editor do Antagonista, após a nova Vaza Jato, que apontou conluio entre o site e a Lava Jato edit

247 - Diogo Mainardi, dono e editor do Antagonista, atacou jornalistas do site Intercept Brasil, que publicou uma reprotagem aontando um concluio entre O Antagonista e procuradores da Operação Lava Jato para influenciar decisões do governo de Jair Bolsonaro.

“Só agora a bandidagem descobriu que eu apoio a Lava Jato?”, escreveu Mainardi no Twitter.

De acordo com a reportagem, procuradores de Curitiba (PR), como Deltan Dallagnol, combinaram matérias no Antagonista contra do ex-presidente da Petrobrás Ivan Monteiro para a chefia do Banco do Brasil.

"Em troca do jornalismo chapa-branca, Dallagnol passava informações privilegiadas ao site. Isso fica claro numa mensagem num chat privado de 30 de agosto de 2018, em que o procurador diz o seguinte, ao entregar em primeira mão a Claudio Dantas dados que haviam sido pedidos pelo jornal El País: 'Nao estamos passando pra mais ng agora'. Tratava-se de uma resposta da operação a um depoimento do advogado Rodrigo Tacla Duran, um crítico da Lava Jato, na Espanha", destaca a matéria.