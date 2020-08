Dono da Folha renuncia ao comando após briga judicial com a irmã

O empresário Luiz Frias, dono da Folha e do PagSeguro, vai deixar o comando do jornal em razão de sua disputa com a irmã Maria Cristina Frias. Luiz é um dos responsáveis pela guinada à direita do jornal, que apoiou o golpe de 2016 e agrediu a ex-presidente Dilma Rousseff no último fim de semana edit

247 - O empresário Luiz Frias decidiu renunciar à presidência da Folha da Manhã, empresa que controla o jornal ‘Folha de S. Paulo’, informa o colunista Lauro Jardim, do Globo , nesta terça-feira (25). Segundo o jornalista, o movimento deve ser anunciado a qualquer momento.

A saída de Frias acontece num contexto de disputa judicial entre o empresário e sua irmã, Maria Cristina Frias. Do ponto de vista do império do grupo, que também detém a marca do portal UOL, a Folha é pouco relevante, uma vez que os Frias são hoje do ramo financeiro - donos do PagSeguro e prestes a abrir o Banco PagSeguro.

Em processo que corre em segredo de justiça, Maria Cristina Frias acusa Luiz de ter protagonizado operação ilegal a partir de informações privilegiadas. A acusação tem como base transferência de ações do UOL em 2017, meses antes de o PagSeguro, divisão do próprio UOL, fazer seu IPO (oferta inicial em bolsa de ações) informou reportagem do Valor Econômico, que é do Grupo Globo, em abril deste ano .

Com 56 anos, Luiz, que estreou no ano passado na lista dos mais ricos do Brasil feita pela revista Forbes, é um dos responsáveis pela guinada à direita do jornal, que apoiou o golpe de 2016 e agrediu a ex-presidente Dilma Rousseff no último fim de semana .

