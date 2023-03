"Eles retomaram o fôlego e a vontade de dar um golpe", diz Hildegard Angel

De acordo com a jornalista, o governo Lula precisa ficar atento para eventuais tentativas de ruptura institucional edit

247 - Em participação no programa Bom Dia 247, a jornalista Hildegard Angel alertou neste domingo (26) para a hipótese de oposicionistas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva

"Retomaram o fôlego, a vontade de dar um golpe. Não vamos deixar. É bom que esse governo veja quem o preserva. Não é a Rede Globo", disse.

A jornalista fez a análise no contexto em que está sendo investigada a possibilidade de armação do senador Sergio Moro (União Brasil-PR) para desestabilizar o governo Lula.

A Polícia Federal prendeu nesta semana suspeitos de planejar o assassinato do parlamentar e outras autoridades. Na quinta-feira (23), Lula disse que houve "armação" de Moro. Juristas concordaram com o atual ocupante do Planalto.

