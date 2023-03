“Armação do Moro”, diz Lula sobre suposto plano do PCC para matar o senador

Apoie o 247

ICL

247 - Durante visita ao Complexo Naval de Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, o presidente Lula (PT) afirmou que desconfia que o suposto plano de uma facção criminosa para atacar autoridades - entre elas o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) - seja uma "armação" elaborada pelo próprio ex-juiz suspeito, informa o jornal O Globo.

"Eu não vou falar, porque acho que é mais uma armação do Moro, mas eu quero ser cauteloso. Eu vou descobrir o que aconteceu", afirmou o presidente.

"É visível que é uma armação do Moro, mas eu vou pesquisar e vou saber porquê da sentença. Até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele, mas isso a gente vai esperar. Eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação e, se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. Aí eu não sei o que ele vai fazer da vida, se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo", disse. Confira no vídeo abaixo:

Lula diz que plano para atacar Sérgio Moro e outras autoridades é uma “armação” do ex-juiz.



“Se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda”, afirmou o Presidente da República sobre a operação deflagrada pela Polícia Federal. pic.twitter.com/KayumSCaXf March 23, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.