Elio Gaspari: Ciro Nogueira comprou um terreno na Lua se acha que Bolsonaro lhe deu autonomia

247 - Em sua coluna publicada no jornal Folha de S.Paulo, o jornalista Elio Gaspari afirma que o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), "é habilidoso e experiente, mas se acha que Bolsonaro lhe deu autonomia para fechar acordos políticos na Casa Civil, comprou um terreno na Lua com vista para Saturno".

"Sergio Moro comprou um lote nesse condomínio. Ficava ao lado do 'posto Ipiranga' de Paulo Guedes", acrescenta o jornalista.

O colunista também diz que uma espécie de "o comitê eleitoral instalado no Palácio do Planalto trabalha para reeleger Bolsonaro no ano que vem". "Os profissionais sabem que isso é possível, mas temem o cenário de uma catástrofe: o capitão não chegaria ao segundo turno".

