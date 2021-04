Em artigo, Pedro Bial tenta justificar grosseria contra Lula

247 - Após a repercussão negativa gerada nas redes após Pedro Bial agredir gratuitamente o ex-presidente Lula, o apresentador da Rede Globo publicou um artigo na Folha, neste domingo (18), para tentar explicar a declAração sobre o uso de polígrafo contra o ex-presidente.

Bial abre o artigo afirmando que a não foi "grosseiro" ao atacar Lula, como apontou centenas de internautas nas redes sociais. "Mais honesto seria “jocoso” ou “irreverente”, mas talvez não fosse tão chamativo", diz.

E segue: "E saibam agora que, em minha resposta bem-humorada à grosseria de Lula - “ao vivo, só com polígrafo” -, eu não estava apelando ao truísmo universal de que “políticos mentem”. Nem me referia a possíveis inverdades em discursos, declarações ou depoimentos do dono do PT. Tampouco invoquei a famosa entrevista em que Lula disse, como se falasse a verdade, que mentia mesmo para dramatizar estatísticas".

Bial tenta justificar o seu ataque citando que em 2005, Lula, então Presidente da República, teria dito que o jornalista havia sido grosseiro na conversa em Brasília, que girou em torno do mensalão, o que segundo ele não foi verdade.

