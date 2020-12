Em matéria sobre a Odebrecht, Globo bate em Lula e ignora o “novo emprego” de Moro

Reportagem do Fantástico sobre a Odebrecht sequer cita que o ex-juiz Sérgio Moro trabalha atualmente numa consultoria que atua na recuperação judicial da empreiteira edit

247 - Reportagem do Fantástico, da TV Globo, sobre a Odebrecht na noite deste domingo (6) fez questão de criticar o ex-presidente Lula, mas não mencionou em nenhum momento o “novo emprego” de Sergio Moro.

O ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro do governo Bolsonaro foi para o setor privado, onde será sócio da consultoria Alvarez & Marçal, que atua na recuperação judicial da empreiteira - destruída por conta da Lava Jato.

O enfoque editorial da reportagem provocou críticas nas redes sociais. A Globo sempre foi forte aliada de Sergio Moro, ao mesmo tempo em que sempre pôs no ar campanhas pesadas contra Lula e o PT.

“O Fantástico da Globo deu enorme espaço ao livro da jornalista Malu Gaspar sobre a Odebrecht. A matéria não escondeu o objetivo da emissora de levantar o perfil da Lava-Jato. Para isso, camuflou o escândalo de Moro ter ido trabalhar na recuperação da própria Odebrecht”, comentou o deputado estadual José Américo, do PT de São Paulo.

“No Fantástico agora, em uma matéria sobre a Odebrecht, fizeram questão de bater bastante em Lula. E falaram algo sobre as novas tarefas de Moro? Nadinha”, postou o deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ).

“O #Fantastico ‘esqueceu’ de mencionar o novo ‘trabalho’ do Moro, intimamente, ligado à Odebrecht. Por quê? Não é um fato jornalístico o juiz da Lava-Jato ir trabalhar para uma empresa ligada com uma das principais investigadas?”, questionou um internauta no Twitter.

“A palhaçada do Fantástico: Mostrar erroneamente que não foi o MPF e Sergio Moro que acabaram com a principal empresa de engenharia nacional e sim os seus diretores. Além disso envolver o nome de Lula na história. O golpe prossegue e a campanha da Globo p/ 2022 também”, escreveu outro.

