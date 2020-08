“Eu já perdi o meu País”, diz Marcia Tiburi, sobre a decisão de cancelar a Folha

“Eu já perdi o meu País e preciso encarar isso todo o dia”, disse a filósofa Marcia Tiburi ao explicar o motivo do cancelamento de sua assinatura no jornal Folha de S. Paulo, após veículo lançar editorial comparando Dilma a Bolsonaro. Assista sua participação na TV 247 edit

247 - A filósofa Marcia Tiburi, em participação no programa Bom dia 247 desta terça-feira (25), afirmou que “eu já perdi o meu País e preciso encarar isso todo o dia”, explicando o motivo do cancelamento de sua assinatura no jornal Folha de S. Paulo, após veículo publicar, no último sábado, editorial comparando a ex-presidente Dilma Rousseff a Jair Bolsonaro.

“Eu também entendo que os acordos precisam ser pragmáticos, eu acho importante considerarmos válido que jornalistas golpistas, da direita, façam artilharia contra Bolsonaro, pois nós sabemos que a esquerda não terá forças para fazer isto sozinha”, explicou a filósofa, referindo-se a oposição que grupos de comunicação corporativistas fazem ao governo federal.

No entanto, ela ressaltou que “isso não quer dizer que esses jornalistas tenham ética ou decência”.

Marcia também salientou que a mídia brasileira se constrói através de panelas mas que “ela não faz parte de panela alguma”.

No último sábado, o jornal Folha de S.Paulo, um dos articuladores do golpe de 2016, lançou um editorial comparando a ex-presidente Dilma Rousseff a Bolsonaro.

O editorial, que causou uma série de críticas de lideranças progressistas e nas redes sociais, defende a política neoliberal do ministro da Economia, Paulo Guedes, comparando os gastos públicos do governo Jair Bolsonaro com os feitos pela presidente deposta Dilma Rousseff. Ainda no final de semana, Dilma encaminhou à direção do jornal um pedido de direito de resposta, com base na lei 13.188.



