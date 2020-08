Escritora se soma a um time que já conta com alguns dos maiores intelectuais brasileiros e que tem como missão zelar pela integridade editorial do Brasil 247 e da TV 247 edit

247 - Entrevistada nesta manhã pela TV 247, a professora, filósofa e escritora Marcia Tiburi é a nova integrante do conselho editorial do 247, que tem como missão zelar pela integridade editorial do site de notícias Brasil 247 e da TV 247. “Recebo com muita honra este convite e é um time para o qual não temos o direito de dizer não”, disse ela, que defende a construção de uma nova articulação entre intelectuais e meios de comunicação para livrar o Brasil da barbárie em que se encontra.

Autora de vários livros de sucesso, como “Ridículo Político”, “Feminismo em comum: para todas, todes e todos” e “Como conversar com um fascista”, Marcia Tiburi se soma a nomes como os juristas Celso Bandeira de Mello, Carol Proner e Marco Aurélio Carvalho, o embaixador Celso Amorim, os economistas Aloizio Mercadante e Luiz Carlos Bresser Pereira, os sociólogos Jessé Souza e Vilma Reis, o escritor Ferréz, o engenheiro Felipe Coutinho, presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobrás, e os jornalistas Florestan Fernandes Júnior, Paulo Moreira Leite, Mauro Lopes, Gisele Federicce e Leonardo Attuch.

