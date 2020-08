Ex-editor da Folha diz que editorial que chama Bolsonaro de “Jair Rousseff” é “moralmente atroz”

Para o jornalista Fernando Barros e Silva, comparar Dilma “(e confundi-la) com Bolsonaro não é só um erro. É intelectualmente indigente e moralmente atroz” edit

247 - O jornalista Fernando Barros e Silva, ex-editor da Folha de S.Paulo e hoje repórter e colunista da Revista Piauí, fez uma crítica dura ao editorial deste sábado (22) do jornal , que chama Bolsonaro de “Jair Rousseff”, numa suposta crítica ao presidente pela administração dos gastos públicos.

“Tenho opinião bastante negativa do governo Dilma. Mas... compará-la (e confundi-la) com Bolsonaro não é só um erro”, postou o jornalista no Twitter.

“É intelectualmente indigente e moralmente atroz. Que merda de democracia é essa da qual a Folha pretende ser guardiã (talvez zeladora)? Aqui meu sorriso amarelo”, acrescentou.

A ex-presidente Dilma Rousseff reagiu com firmeza ao editorial, que disse ser “pior do que um erro”. “É, mais uma vez, a distorção iníqua que confirma o facciosismo do jornal”, escreveu, lembrando que o veículo nunca conseguiu explicar seu apoio à ditadura.

