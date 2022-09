Ex-"galã" global declara voto em Bolsonaro e detona jornalismo da emissora

Apoie o 247

247 - Nesta segunda-feira (5), Malvino Salvador detonou a Globo, canal onde trabalhou por quase 20 anos. Em entrevista para o Podcast Cara a Tapa, de Rica Perrone, que também é bolsonarista, o ator criticou o jornalismo do canal. A reportagem é do portal Notícias da TV.

Segundo o artista, mesmo a empresa primando pela qualidade e sendo exemplo de teledramaturgia mundial, a edição jornalística deixa a desejar.

"A Globo é nota 10, mas eu acho que ela pode rever. Na parte da dramaturgia é brilhante, mas o jornalismo é que me decepcionou um pouco. Fico triste. Ela é uma das maiores emissoras do mundo. É um orgulho grande dizer isso. Ela prima pela excelência, mas não tem que ter viés ideológico, principalmente no jornalismo. Tem que ter o máximo de isenção possível", disse.

Ainda na entrevista, Malvino deu sua opinião sobre outras personalidades, dando notas de 0 a 10 para diversas pessoas. No momento em que apareceu a foto de Jair Bolsonaro, o ator reafirmou seu apoio ao atual presidente da República, apesar de citar alguns erros do governo.

