Ex-morador de rua pretende processar o Instagram

247 - Advogados de Givaldo Alves, ex-morador de rua envolvido em polêmica com a esposa de um personal em Brasília (DF), preparam uma ação na Justiça após a principal conta do ex-sem-teto ser banida do Instagram. O perfil estava com 477 mil seguidores e era o canal usado para o agora influenciador digital negociar publicidades e parcerias.

De acordo com reportagem do portal R7, a defesa do ex-sem-teto pretende estipular a indenização em até R$ 300 mil, pois advogados argumentaram que ele deixa de ganhar cerca de R$ 30 mil por semana com o perfil bloqueado. Esse valor é referente apenas a publicidades na rede social.

O ex-morador foi espancado no dia 9 de março após um personal trainer vê-lo dentro de um carro tendo relação sexual com a mulher do homem.

O Instagram afirmou que não comentará o caso.

