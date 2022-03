Personal trainer espanca morador em situação de rua ao vê-lo em carro mantendo relações com a esposa

O agressor teria flagrado a esposa mantendo relações sexuais com o homem dentro de um carro, na quarta-feira (9), no Distrito Federal edit

Apoie o 247

ICL

247 - Um homem em situação de rua de 48 anos foi espancado por um personal trainer no Jardim Roriz, em Planaltina (DF). O agressor teria flagrado a esposa mantendo relações sexuais com o homem dentro de um carro, na quarta-feira (9), dia da agressão e acreditado se tratar de um estupro. O caso é investigado pela Polícia Civil. A reportagem é do portal UOL.

A agressão foi registrada por câmeras de segurança da rua. Por volta das 22h30 o personal trainer, que tem 31 anos, se aproxima do carro da esposa. Ele bate na lataria várias vezes, até que consegue abrir a porta, tira o morador em situação de rua de dentro e o agride repetidas vezes. O homem sai sem roupas e é novamente espancado.

A esposa, de 33 anos, se ajoelha no chão e é contida pelo personal trainer, identificado como Eduardo Alves. Outras pessoas aparecem em cena e tentam acalmar o casal, que foi encaminhado para a 16ª Delegacia de Polícia, localizada em Planaltina. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o hospital da cidade com vários ferimentos, principalmente no rosto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a reportagem, na delegacia, o personal informou aos policiais que a mulher vinha apresentando problemas psicológicos, e que na data do ocorrido, ela saiu com a mãe dele.

"Ele (Eduardo) relatou que após ajudar um morador de rua em Planaltina, as mulheres (mãe e esposa) haviam se separado. Ele procurou pela esposa e ao avistar o carro estacionado, imediatamente se aproximou, momento em que viu a mulher com um homem, tendo relações. Nesse momento entrou em luta corporal com o acusado, pois, acredita que ela estava sendo estuprada. A delegacia apura o caso", disse a Polícia Civil,

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já o casal apagou as redes sociais. Uma foto obtida pela reportagem mostra mulher entregando uma Bíblia para o morador de rua antes do ocorrido.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE