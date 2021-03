Ex-morobloco, Marcelo Serrado se arrepende de apoio a Moro e posta foto com Haddad

247 - O global Marcelo Serrado, que já foi flagrado com a camisa “Morobloco” em apoio a Lava Jato, agora se mostra arrependido de apoiar Sergio Moro, julgado suspeito nas condenações contra o ex-presidente Lula da Silva.

Na madrugada desta quinta-feira (25), o global compartilhou no Twitter uma montagem em que aparece abraçado a Haddad em uma foto e na outra participando do ato em defesa da Lava Jato.

"Essa foto com Fernando Haddad no dia nas eleições passadas [2018], em que ele foi me agradecer por ter feito parte da campanha 'vira voto'. A outra foto na passeata de 2016! Um erro ao me ver! Eu estava lá como eleitor de Marina [Silva]. Com ódio não vamos vencer! Poderíamos ter um professor", explicou Serrado.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.