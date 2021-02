Facebook bloqueia notícias em feeds na Austrália

SYDNEY (Reuters) - O Facebook enfrentou uma reação furiosa na quinta-feira após bloquear feeds de notícias na Austrália em uma escalada surpresa de uma disputa com o governo que pode ser um teste para o futuro da publicação online em todo o mundo.

A mudança foi denunciada por grupos de mídia, políticos e grupos de direitos humanos na Austrália e além, quando ficou claro que as páginas oficiais de saúde e avisos de emergência foram apagados junto com sites de notícias, apenas três dias antes do lançamento de uma vacinação COVID-19 em todo o país.



“As ações do Facebook para afastar a Austrália hoje, cortando serviços de informação essenciais sobre saúde e serviços de emergência, foram tão arrogantes quanto decepcionantes”, escreveu o primeiro-ministro Scott Morrison em sua própria página no Facebook.



“Essas ações só vão confirmar as preocupações que um número cada vez maior de países está expressando sobre o comportamento das grandes empresas de tecnologia que pensam ser maiores do que os governos e que as regras não deveriam se aplicar a elas”.



A disputa gira em torno de uma planejada lei australiana, que exigiria que o Facebook e o Google chegassem a acordos comerciais para pagar aos meios de comunicação cujos links direcionam o tráfego para suas plataformas ou acordam um preço por meio de arbitragem.

Embora a Austrália seja um mercado pequeno, a lei está sendo observada de perto pelos reguladores em todo o mundo e pode ser um caso de teste para um impulso global maior para forçar os gigantes da Internet a compartilhar mais de suas receitas com provedores de conteúdo.



Editores de notícias fora da Austrália adotaram as táticas do Facebook como evidência de que a empresa, que também possui Instagram e WhatsApp, não pode ser confiável como guardiã de seu setor.



Banir notícias durante uma pandemia global foi "um exemplo clássico de poder de monopólio sendo o valentão do pátio da escola, tentando proteger sua posição dominante com pouca consideração pelos cidadãos e clientes que supostamente atende", disse Henry Faure Walker, presidente da Associação de Mídia de Notícias da Grã-Bretanha grupo da indústria.



O Facebook disse que bloqueou uma grande quantidade de páginas porque o projeto de lei não fornecia conteúdo de notícias claramente definido. Ele disse que seu compromisso com o combate à desinformação não mudou e que restaurará as páginas que foram retiradas por engano.

“As ações que estamos tomando se concentram em restringir editores e pessoas na Austrália de compartilhar ou ver conteúdo de notícias australiano e internacional”, disse um porta-voz da empresa. “Como a lei não fornece uma orientação clara sobre a definição do conteúdo das notícias, adotamos uma definição ampla para respeitar a lei conforme redigida”.



ESTRATÉGIAS DIFERENTES

As editoras dizem que plataformas como Google e Facebook acumularam grande parte da receita à medida que a mídia se deslocava para a Internet, mesmo com a redução da publicidade impressa e transmitida, forçando jornais, revistas e estações de rádio e TV a fechar as redações.



A mudança na Austrália representa uma divisão entre o Facebook e o Google, que se uniram durante anos para fazer campanha contra essas leis. Ambos ameaçaram cancelar serviços na Austrália, mas o Google, em vez disso, fechou acordos preventivos com vários meios de comunicação nos últimos dias.



A News Corp de Rupert Murdoch foi a última a anunciar um acordo em que receberá "pagamentos significativos" do Google em troca de fornecer conteúdo para a conta do News Showcase do mecanismo de busca.



As páginas do Facebook da Australian Broadcasting Corp. financiada pelo estado ficaram em branco, junto com as de duas grandes cadeias de jornais metropolitanos da Austrália, Nine Entertainment Co Ltd e News Corp. agências internacionais como o New York Times, a BBC e a Reuters também ficaram invisíveis.



Também foram afetadas dezenas de contas de caridade e importantes contas do governo estadual, incluindo aquelas que prestavam consultoria sobre a pandemia do coronavírus e ameaças de incêndio florestal no auge da temporada de verão, embora algumas delas tenham sido restauradas posteriormente. Até a própria página do Facebook foi brevemente removida.



As ações do Facebook caíram 1,1% nas negociações pré-mercado na quinta-feira.

CARIDADES PARTICIPAM DA CONDENAÇÃO

O Facebook disse em seu comunicado que a lei, que deve ser aprovada pelo parlamento em alguns dias, “interpreta mal” a relação entre ela e os editores e que enfrentou uma escolha dura entre cumprir ou proibir as notícias.

A gigante da tecnologia disse que as notícias representam apenas 4% do que as pessoas veem em seu site. Mas, para os australianos, o papel do Facebook na entrega de notícias está crescendo. Um estudo da Universidade de Canberra em 2020 descobriu que 21% dos australianos usam a mídia social como sua principal fonte de notícias e 39% da população usa o Facebook para receber notícias.

Lisa Davies, editora do jornal The Sydney Morning Herald, de propriedade da Nine, tuitou: "O Facebook aumentou exponencialmente a oportunidade de desinformação, radicalismo perigoso e teorias de conspiração abundantes em sua plataforma."

Instituições de caridade cujas páginas foram afetadas juntaram-se à condenação: "A demanda por ajuda alimentar nunca foi maior do que durante esta pandemia, e uma das nossas principais ferramentas de comunicação para ajudar a conectar as pessoas com # informações e conselhos de alívio alimentar agora está indisponível", twittou Brianna Casey, executivo-chefe da instituição de caridade Foodbank para combate à fome. “As horas são importantes quando você não tem nada para comer. CLIQUE ISSO! "

A Human Rights Watch classificou a mudança como “uma reviravolta alarmante e perigosa nos acontecimentos”.

"Cortar o acesso a informações vitais para um país inteiro na calada da noite é inescrupuloso."

