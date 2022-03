Fake news: Telegram diz ao TSE que levará proposta a executivos da plataforma, a quem cabe decidir

Apoie o 247

247 - O advogado Alan Thomaz, que representa o Telegram no Brasil, disse nesta quinta-feira, 24, ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que tem compromisso com o combate às fake news e que levará aos executivos da plataforma a proposta de parceria com a corte eleitoral para o enfrentamento à desinformação eleitoral.

A rede social tem sede em Dubai (Emirados Árabes) e é comandada pelo seu fundador, Pavel Durov. No fim de semana passado, após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspender o Telegram no Brasil, a plataforma afirmou que pretendia colaborar com as autoridades brasileiras.

O advogado Alan Thomaz se reuniu por videoconferência com membros da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, a secretária-geral da Presidência, Christine Peter da Silva, a juíza auxiliar Flávia da Costa Viana, da Assessoria Consultiva, José Gilberto Scandiucci, da Assessoria de Assuntos Internacionais e o juiz auxiliar da Vice-Presidência, Marcos Vargas, segundo a Folha de S.Paulo.

