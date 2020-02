Fátima Bernardes reage a insulto de Bolsonaro a Patrícia Campos Mello

Durante o programa Encontro com Fátima Bernardes, na Globo, a jornalista afirmou que o comportamento de Jair Bolsonaro de ataque às mulheres inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. "É muito frustrante e deixa todas nós indignadas quando a gente vê um ataque como esse partindo da pessoa que tem o cargo mais importante e que se esquece que governa para todas as mulheres”, disse ela edit

247 - A jornalista Fátima Bernardes criticou durante seu programa na Globo, o "Encontro", o insulto de cunho sexual feito por Bolsonaro à jornalista Patrícia Campos Mello. A apresentadora afirmou que a postura misógina de Bolsonaro inspira outras pessoas a fazerem o mesmo.

“É muito triste a gente ver o presidente do nosso país com uma declaração como essa, tentando fazer um ataque sexual a uma jornalista respeitada. Mas, no nosso país, nós mulheres vivemos lutando por espaço, por respeito. É muito frustrante e deixa todas nós indignadas quando a gente vê um ataque como esse partindo da pessoa que tem o cargo mais importante e que se esquece que governa para todas as mulheres”, disse.

“É por isso que a gente vê um comportamento como esse vindo do presidente e logo depois a gente é obrigado a dar notícia de outro caso que gerou discussão, que é de uma adolescente de 17 anos que denuncia um motorista de aplicativo por assédio sexual, e ele diz que a culpa é da menina”, falou Fátima, se referindo ao caso do motorista da Uber que assediou uma menina de 17 anos durante uma corrida.