Cantora rebate motorista que justificou assédio contra adolescente porque ela usava "short do tipo Anitta"

247 - A cantora Anitta rebateu as declarações do motorista de aplicativo banido da plataforma após assediar uma adolescente, de 17 anos, que justificou o assédio em entrevista À imprensa ao fato dela vestir um short "tipo Anitta.

"Mas ela estava com um short do tipo Anitta, uma mini blusa, com as pernas abertas no banco, me chamando atenção", disse André Lopes Machado. "Em hipótese alguma, em momento algum, eu agredi ela. Tanto que se vocês tiveram, e eu tenho certeza que vocês tiveram acesso ao vídeo, ela está sorrindo bem espalhada no banco, em posições que eu nem gostaria de citar aqui, pois eu não posso provar, afinal de contas ela não se filmou nesse sentido", declarou.

"NADA justifica um assédio. A forma de se vestir, sentar, falar etc não significa qualquer autorização ou pedido ou convite a ser assediada e/ou invadida, abusada, estuprada etc", afirmou a cantora em sua página no Twitter.

E acrescenta: "Quanto à menina estar usando um short "tipo Anitta", pra mim significa que ela é independente, não tem medo de ser quem ela quer e, acima de tudo, bem inteligente pra denunciar e expor um assediador para que outras meninas não passem pelo mesmo que ela".

