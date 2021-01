Faustão deve voltar para a Band com fim do contrato com a Globo

247 - De acordo com fontes ouvidas pela coluna do jornalista Leo Dias, com o fim do contrato de Fausto Silva com a Globo, em dezembro, a expectativa é de que o apresentador retorne ao canal no qual encontrou o sucesso com o progrma Perdidos na Noite, a Band.

Ainda segundo a coluna, essa volta é dada como certa por pessoas próxima ao apresentador e, inclusive, a família Saad, proprietária da Band, teria dado carta branca para ele escolher o horário que bem entender.

Seria um contrato no qual ele fica com parte dos lucros da propaganda. Mas de acordo com as fontes, Silva está mais preoupado com a realização pessoal.

Presidente do Grupo Bandeirantes, Johnny Saad mantém uma relação de amizade com Fausto Silva. A família, inclusive, estaria ciente de todas as questões médicas que envolvem envolvem Fausto.

