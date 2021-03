Felipe Neto declara apoio a Lula contra Bolsonaro

"Se cair um "Lula vs. Bolsonaro" em 2022 e a imprensa me vier com "uma decisão muito difícil", acho que eu vou preso dessa vez", escreveu o youtuber Felipe Neto edit

247 - O youtuber Felipe Neto, que já prometeu apoiar qualquer um contra Jair Bolsonaro em 2022, comentou a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que anulou todas as condenação contra o ex-presidente Lula no âmbito da 13º Vara Federal de Curitiba. A medida torna o ex-presidente elegível.

"Se cair um "Lula vs. Bolsonaro" em 2022 e a imprensa me vier com "uma decisão muito difícil", acho que eu vou preso dessa vez", escreveu o youtuber em sua página no Twitter.

Se cair um "Lula vs. Bolsonaro" em 2022 e a imprensa me vier com "uma decisão muito difícil", acho que eu vou preso dessa vez. March 8, 2021





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.